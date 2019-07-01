Жители Калмыкии получили бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь

Более тысячи жителей Калмыкии прошли лечение и получили бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь в Региональном сосудистом центре при республиканской больнице, созданном пять лет назад. Сюда приезжают и жители самых отдаленных поселков. В среднем, в день, говорят специалисты, сюда доставляют одного-двух пациентов с инфарктами. Операции делают здесь же. Кроме того, центр вошел в программу по оказанию высокотехнологичной помощи, не включенной в рамках обязательного медицинского страхования. То есть, по квоте, за счет федерального и республиканского бюджетов.

Что касается Нацпроекта в сфере здравоохранения, то одно из его направлений – борьба с сердечнососудистыми заболеваниями успешно реализуется в стенах ресбольницы. На базе профильного центра, созданного 5 лет назад, делают сложные операции кардиологического спектра. Только за год лечение и высокотехнологичную медпомощь здесь получили свыше тысячи человек. Во многом благодаря этому, показатели смертности снизилась. Сегодня здесь обслуживают пациентов по федеральной программе. Более тысячи жителей Калмыкии прошли лечение и получили бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь в Региональном сосудистом центре при республиканской больнице, созданном пять лет назад. Сюда приезжают и жители самых отдаленных поселков. В среднем, в день, говорят специалисты, сюда доставляют одного-двух пациентов с инфарктами. Операции делают здесь же. Кроме того, центр вошел в программу по оказанию высокотехнологичной помощи, не включенной в рамках обязательного медицинского страхования. То есть, по квоте, за счет федерального и республиканского бюджетов.Что касается Нацпроекта в сфере здравоохранения, то одно из его направлений – борьба с сердечнососудистыми заболеваниями успешно реализуется в стенах ресбольницы. На базе профильного центра, созданного 5 лет назад, делают сложные операции кардиологического спектра. Только за год лечение и высокотехнологичную медпомощь здесь получили свыше тысячи человек. Во многом благодаря этому, показатели смертности снизилась. Сегодня здесь обслуживают пациентов по федеральной программе.



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