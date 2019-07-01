К 100-летию автономии в Калмыкии пройдёт немало мероприятий. Часть из них связана с тем самым домом в поселке Чилгир, в стенах которого в 1920 году состоялось историческое событие.



Этот дом, где проходил первый общекалмыцкий съезд советов одно из немногих в Калмыкии зданий, имеющих статус памятника федерального значения. Сегодня он закрыт. В разные годы в нем располагался магазин, столовая, проводились даже школьные занятия. Яркой странице в истории Чилгира отведено специальное место в музее образовательного учреждения. На стендах архивные материалы и фотографии членов инициативной группы по созыву съезда. Кроме специальных воинских подразделений, обеспечивающих безопасность работы съезда, была образована и сотня из числа активистов советской власти.

Теперь, как говорят местные жители, ждем изменений. В рамках празднования 100-летия Автономии Калмыкии в поселке запланировано строительство нового водопровода. Сейчас же пользуются привозной. Также в центре поселка начнется установка детской спортплощадки. Средства выделяются с обязательным финансированием самих жителей. А на следующей неделе начнется долгожданное строительство Дома культуры. К 100-летию автономии в Калмыкии пройдёт немало мероприятий. Часть из них связана с тем самым домом в поселке Чилгир, в стенах которого в 1920 году состоялось историческое событие.Этот дом, где проходил первый общекалмыцкий съезд советов одно из немногих в Калмыкии зданий, имеющих статус памятника федерального значения. Сегодня он закрыт. В разные годы в нем располагался магазин, столовая, проводились даже школьные занятия. Яркой странице в истории Чилгира отведено специальное место в музее образовательного учреждения. На стендах архивные материалы и фотографии членов инициативной группы по созыву съезда. Кроме специальных воинских подразделений, обеспечивающих безопасность работы съезда, была образована и сотня из числа активистов советской власти.Теперь, как говорят местные жители, ждем изменений. В рамках празднования 100-летия Автономии Калмыкии в поселке запланировано строительство нового водопровода. Сейчас же пользуются привозной. Также в центре поселка начнется установка детской спортплощадки. Средства выделяются с обязательным финансированием самих жителей. А на следующей неделе начнется долгожданное строительство Дома культуры.



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