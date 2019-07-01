Государственный хор Калмыкии откроет культурный форум в Кисловодске

В Ставропольском крае сегодня вечером начинается Международный фестиваль академической музыки. Государственный хор имени Анатолия Цебекова под руководством Ольги Сердюковой - один из участников фестиваля. Более того, коллективу доверена особая миссия – открывать сегодня этот культурный форум.



Торжественная церемония пройдет в Кисловодске. А уже в Пятигорске состоятся концерты симфонического оркестра, вечера органной музыки, оперные постановки и литературно-музыкальные циклы.



В этом году фестиваль посвящен 500-летию со дня смерти одного из величайших гениев в истории человечества – Леонардо да Винчи. В Ставропольском крае сегодня вечером начинается Международный фестиваль академической музыки. Государственный хор имени Анатолия Цебекова под руководством Ольги Сердюковой - один из участников фестиваля. Более того, коллективу доверена особая миссия – открывать сегодня этот культурный форум.Торжественная церемония пройдет в Кисловодске. А уже в Пятигорске состоятся концерты симфонического оркестра, вечера органной музыки, оперные постановки и литературно-музыкальные циклы.В этом году фестиваль посвящен 500-летию со дня смерти одного из величайших гениев в истории человечества – Леонардо да Винчи.



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