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Вчера, 18:26

В Элисте открылся межрегиональный фестиваль творчества национальных культур


Сегодня начал свою работу межрегиональный фестиваль творчества национальных культур «Семейные традиции». Какую роль в их сохранении играет сам институт семьи, обсудили сегодня в национальном музее ведущие специалисты в области этнопедагогики и фольклора.

Заседание круглого стола открывает этот фестиваль. Он проводится в преддверии дня семьи, любви и верности. Торжественная часть и конкурсная программа состоятся вечером в селе Троицкое – об этом расскажем в следующем выпуске, а церемония награждения и гала-концерт – завтра в Элисте.



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