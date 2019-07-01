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Вчера, 12:35

Юные артисты стали лучшими на международном фестивале-конкурсе в Сочи


Юные артисты из Калмыкии стали лучшими на международном фестивале-конкурсе в Сочи. Они завоевали 6 первых мест и гран-при. Сегодня они вернулись из олимпийского города и поделились своими впечатлениями с нашей съемочной группой.

Из Сочи юные артисты вернулись всего несколько часов назад. Но репетицию по расписанию никто не отменял. Как настоящие взрослые артисты ребята много трудятся, оттачивают профессиональное мастерство и талант. Это и является залогом их успеха. 6 первых мест за каждый из представленных на конкурсе танцев и гран-при фестиваля ребята заслужили единогласным решением строгого жюри.

Жарко на фестивале было не только от палящего солнца, эмоции кипели на сцене. Среди сотен других артистов ребята из Калмыкии с каждым новым номером становились лучшими и завоевывали сердца зрителей международного фестиваля «Сочинский триумф». На суд жюри они представили танцы народов мира: северный, монгольский, индийский танцы. А калмыцкий "Чичердык" принес юным талантам Гран-при конкурса. Один из его исполнителей Алдар Бодгаев рассказал нам, что мечтает в будущем стать профессиональным хореографом. И уже сейчас старается внимательно слушать и выполнять все, что говорят педагоги.

По словам детей, не растеряться и достойно представить степную республику им помогли не только многочасовые репетиции, упорство и талант, но также поддержка педагогов и родителей.

Образцово-художественному ансамблю "Байн Тег" чуть больше 4 лет. Но за это время его участники сумели стать обладателями более сотни различных кубков и медалей. И это при том, что самым маленьким артистам всего 5 лет. Руководители коллектива Эрдни и Баина Эрднеевы стараются создавать для своих воспитанников особую творческую атмосферу, чтобы развить в них грацию, пластику, чувство ритма.

Впереди у ребят каникулы. А дальше они вновь готовы покорять новые танцевальные вершины.



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