Государственный хор Калмыкии примет участие в Международном фестивале академической музыки

Государственный хор имени Анатолия Цебекова под руководством Ольги Сердюковой примет участие в Международном фестивале академической музыки «LEONARDO – MEMORIA – 500» в Пятигорске.



В программе: концерты симфонического оркестра, вечера органной музыки, оперные постановки и литературно-музыкальные циклы. В этом году фестиваль посвящен 500-летию одного из величайших гениев в истории человечества – Леонардо да Винчи. Он начинается уже в эту пятницу и продлится месяц. Государственный хор имени Анатолия Цебекова под руководством Ольги Сердюковой примет участие в Международном фестивале академической музыки «LEONARDO – MEMORIA – 500» в Пятигорске.В программе: концерты симфонического оркестра, вечера органной музыки, оперные постановки и литературно-музыкальные циклы. В этом году фестиваль посвящен 500-летию одного из величайших гениев в истории человечества – Леонардо да Винчи. Он начинается уже в эту пятницу и продлится месяц.



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