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Вчера, 15:32

Вышла в свет книга об эпическом репертуаре Давы Шавалиева


Научную новинку презентовали сотрудники калмыцкого научного центра российской академии наук. В свет вышла монография Байрты Манджиевой на калмыцком языке «Героический эпос Джангар: исследования и тексты эпического репертуара Давы Шавалиева».

Книга представляет интерес, как для научного сообщества, так и для тех, кто интересуется народным творчеством и историей. В издании собраны песни, записанные у легендарного рапсода. Две из них до этого нигде не публиковались.

В основу книги легла рукопись, созданная дочерью ученого, монголоведа Алексея Бурдукова. Именно он записал эпический репертуар Давы Шавалиева. Творчество рапсода относится к поздней традиции – середина прошлого века. Однако до конца оно не было изучено. А две песни из героического эпоса впервые напечатаны в монографии сотрудника калмыцкого научного центра Байрты Манджиевой.

Книга написана на калмыцком языке. Она адресована широкому кругу читателей – языковедам, культурологам, студентам и школьникам, а также всем тем, кто интересуется героическим эпосом, культурой и традициями своего народа. Сам Дава Шавалиев познакомился с эпосом благодаря своему отцу – хранителю устного народного творчества. В 12 лет он уже знал наизусть несколько песен, а это десятки тысяч строк. И, несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на его судьбу, рапсод сумел сохранить и передать богатейшее наследие своим потомкам.

Уникальную манеру исполнения Давы Шавалиева перенимают многие молодые исполнители «Джангара», как например Кутлан Мукабенов. Она отличается необычной поэтичностью и мелодичностью.

Отметим также, что песни всех джангарчи, в том числе малоизвестных, будут представлены в своде калмыцкого фольклора. Издание этого пятитомника планируется уже в этом году.



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