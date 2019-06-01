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Вчера, 12:44

В Элисте прошла встреча воспитанников Пермского хореографического училища


Ровно год назад дети из Калмыкии отправились в Пермь для учёбы в прославленном хореографическом училище. Тогда они прошли строгий конкурсный отбор и стали его воспитанниками. Своими впечатлениями о том, как прошёл год и чему научились, ребята поделились с министром культуры и автором и вдохновителем этой идеи Петром Тимофеевичем Надбитовым.

Еще год назад эти мальчишки и девчонки учились в обычных школах и плохо представляли себе, что такое пятая балетная позиция. А сейчас они глубоко погружены в тонкости хореографии, всё их время отдано занятиям в учебных классах прославленного пермского хореографического училища. По их признанию, сложными оказались уроки по классическому танцу.

Это единственное в стране образовательное учреждение, куда ребят принимают без специальной подготовки. Педагоги оценивают исключительно природные данные ребёнка. Одиннадцатилетняя Айтана Оконова имеет идеальные современные стандарты. Будущая балерина хорошо знает, что грациозные пируэты и успех на сцене зависят от безукоризненной физической формы.

Несмотря на изобилие сладостей и фруктов на столе, ребята не нарушили свой режим. С первых дней занятий артистов балета жесткая дисциплина и трудолюбие становятся их главными жизненными принципами.

На встрече министр культуры и туризма Хонгор Эльбиков показал проект будущего училища искусств, строительство которого начнется через год. Он предусматривает четыре хореографических и большой концертный зал, общежитие. Это должно решить острый вопрос подготовки кадров. А пока учащиеся по направлению «Искусство балета» будут заниматься на базе старого учебного заведения.

Профильное ведомство предложило поддержать обучающихся за пределами региона. Расходы студентов будут компенсированы из средств ресбюджета. Это касается и воспитанников Пермского хореографического училища.

У истоков этого начинания стоял художественный руководитель Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» Петр Надбитов. За прошедший год он успел побывать в Перми, поддержать ребят вдали от дома. Родные благодарны Петру Тимофеевичу за заботу о подрастающей смене опытных мастеров сцены. А дети попали в одно из лучших училищ в стране. Их окружает творческая и высоко духовная атмосфера.

Станут ли эти дети знаменитыми, и станет ли это их профессией, покажет время. Важно другое, они занимаются любимым делом.



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