В Элисте прошел благотворительный концерт

Благотворительный концерт в поддержку детей с заболеванием туберкулеза состоялся в Элисте. Его организаторами выступили региональное отделение Российского детского фонда и Академия талантов.



Участие в мероприятии приняли звезды калмыцкой эстрады. В течение двух часов они радовали зрителей своим исполнением. Средства собранные с концерта пойдут на приобретение сплит-систем для республиканского детского противотуберкулезного диспансера. Благотворительный концерт в поддержку детей с заболеванием туберкулеза состоялся в Элисте. Его организаторами выступили региональное отделение Российского детского фонда и Академия талантов.Участие в мероприятии приняли звезды калмыцкой эстрады. В течение двух часов они радовали зрителей своим исполнением. Средства собранные с концерта пойдут на приобретение сплит-систем для республиканского детского противотуберкулезного диспансера.



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