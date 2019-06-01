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Вчера, 15:53

В Элисте прошел благотворительный концерт


Благотворительный концерт в поддержку детей с заболеванием туберкулеза состоялся в Элисте. Его организаторами выступили региональное отделение Российского детского фонда и Академия талантов.

Участие в мероприятии приняли звезды калмыцкой эстрады. В течение двух часов они радовали зрителей своим исполнением. Средства собранные с концерта пойдут на приобретение сплит-систем для республиканского детского противотуберкулезного диспансера.



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