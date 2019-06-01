Наш земляк Лиджи Горяев примет участие в Чемпионате мира по футболу среди артистов - «Артфутбол -2019». Он уже в девятый раз соберёт в Москве больше пятисот знаменитостей со всего мира. Днем им предстоит выкладываться на футбольном поле, а по вечерам – на сцене перед зрителями.



В этом году в музыкально-спортивном марафоне участвуют команды из 16 стран, в том числе Парагвая, Сербии, Аргентины, Израиля. Это профессиональные артисты и музыканты, в том числе и признанные звезды.



Ежедневные матчи с 8 по 16 июня будут проходить на «Сапсан Арене» стадиона «Локомотив». А по вечерам зрителей ждут их выступления в Парке Горького.



В последний день «Арт-футбола» пройдет гала-матч, на котором против сборной артистов мира выступит команда российского правительства. Наш земляк Лиджи Горяев примет участие в Чемпионате мира по футболу среди артистов - «Артфутбол -2019». Он уже в девятый раз соберёт в Москве больше пятисот знаменитостей со всего мира. Днем им предстоит выкладываться на футбольном поле, а по вечерам – на сцене перед зрителями.В этом году в музыкально-спортивном марафоне участвуют команды из 16 стран, в том числе Парагвая, Сербии, Аргентины, Израиля. Это профессиональные артисты и музыканты, в том числе и признанные звезды.Ежедневные матчи с 8 по 16 июня будут проходить на «Сапсан Арене» стадиона «Локомотив». А по вечерам зрителей ждут их выступления в Парке Горького.В последний день «Арт-футбола» пройдет гала-матч, на котором против сборной артистов мира выступит команда российского правительства.



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