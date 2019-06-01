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Вчера, 12:46

Начался прием документов в Калмыцкую национальную студию Щукинского училища


Вниманию абитуриентов. С 5 по 15 июня в Национальном драматическом театре будут приниматься документы для поступления в Калмыцкую национальную студию Высшего театрального института имени Б.Щукина в Москве.

Прослушивание и творческий экзамен будут принимать преподаватели знаменитой «Щуки» 21 и 22 июня. О времени прослушивания будет сообщено дополнительно.



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