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Вчера, 12:57

Национальный театр выступит в Севастополе


В Севастополе проходит Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство». В нём участвуют коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга. Крыма, Краснодарского Края, Ульяновска, Мариинска, Адыгеи.

Сегодня к ним присоединится Калмыкия. Артисты Национального драматического театра имени Б. Басангова покажут зрителям спектакль «Сказка Белого Месяца». Это история о мальчике и его невероятном приключении, придуманная и рассказанная калмыцким режиссером Борисом Манджиевым. И как в любой сказке в финале силы добра торжествуют.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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