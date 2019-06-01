Национальный театр выступит в Севастополе

В Севастополе проходит Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство». В нём участвуют коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга. Крыма, Краснодарского Края, Ульяновска, Мариинска, Адыгеи.



Сегодня к ним присоединится Калмыкия. Артисты Национального драматического театра имени Б. Басангова покажут зрителям спектакль «Сказка Белого Месяца». Это история о мальчике и его невероятном приключении, придуманная и рассказанная калмыцким режиссером Борисом Манджиевым. И как в любой сказке в финале силы добра торжествуют. В Севастополе проходит Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство». В нём участвуют коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга. Крыма, Краснодарского Края, Ульяновска, Мариинска, Адыгеи.Сегодня к ним присоединится Калмыкия. Артисты Национального драматического театра имени Б. Басангова покажут зрителям спектакль «Сказка Белого Месяца». Это история о мальчике и его невероятном приключении, придуманная и рассказанная калмыцким режиссером Борисом Манджиевым. И как в любой сказке в финале силы добра торжествуют.



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