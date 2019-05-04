Под сводами «Ойрат-Арены» - музыка разных стран и народов. Участники – творческие коллективы калмыцкого государственного университета. Созданные в нем условия позволяют его воспитанникам развивать свои способности в различных направлениях, в художественном в том числе.



Здесь успешно развиваются десятки творческих коллективов. Это их первый сводный отчетный концерт.

Под сводами «Ойрат-Арены» - музыка разных стран и народов. Участники – творческие коллективы калмыцкого государственного университета. Созданные в нем условия позволяют его воспитанникам развивать свои способности в различных направлениях, в художественном в том числе.Здесь успешно развиваются десятки творческих коллективов. Это их первый сводный отчетный концерт.



Смотреть полный выпуск новостей



