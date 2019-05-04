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Сегодня, 15:22

Под сводами «Ойрат-Арены» - музыка разных стран и народов


Под сводами «Ойрат-Арены» - музыка разных стран и народов. Участники – творческие коллективы калмыцкого государственного университета. Созданные в нем условия позволяют его воспитанникам развивать свои способности в различных направлениях, в художественном в том числе.

Здесь успешно развиваются десятки творческих коллективов. Это их первый сводный отчетный концерт.




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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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