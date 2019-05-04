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Сегодня, 12:32

В Октябрьском районе возрожден культурный досуг


Новый виток в культурной жизни сельчан начался в Октябрьском районе. После реконструкции дома культуры в поселке Большой Царын, для местных жителей здесь стали чаще проводить праздники, различные мероприятия и даже появился новый народный ансамбль.

В эти дни репетиции на сцене Большецарынского дома культуры проходят практически ежедневно. Фольклорные коллективы стараются регулярно радовать земляков своим творчеством. Во многом это стало возможным благодаря созданным здесь условиям.

При доме культуры функционирует пять ансамблей. Один из них «Теегин Герел» был организован в января текущего года, после открытия обновленного здания. Все его участницы совмещают работу, домашние дела с желанием выступать на сцене и возрождать тем самым родной калмыцкий язык.

А это еще один Большецарынский вокальный ансамбль «Степная Русь». В этом году он получил статус народного. Его артисты – призеры и победители всероссийский и региональных конкурсов. В райцентре без них не обходится не один праздник.

Теперь это здание правильнее называть досуговый центр. Свободное время тут проводят не только участники творческих мастерских, но и многие другие жители населенного пункта. Они приходят на праздники или просто отдохнуть, посмотреть новинки кино.




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