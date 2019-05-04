Опера «Калмычка» собрала сотни зрителей

Грандиозное представление в необычных декорациях под открытым небом уже во второй раз собрало сотни зрителей на символичном для жителей республики месте. У памятника «Исход и возвращение». Трагический сюжет оперы Аркадия Манджиева «Калмычка» стал итогом услышанных автором идеи и композитором рассказов родных, близких, знакомых. Это история дружбы русского и калмыцкого народов.



Гром оваций. Всенародное признание Аркадий Манджиев заслужил задолго до этого значимого события. Всё его творчество – отражение души калмыка, наполненной и радостью и переживаниями, любовью и страданием, но безмерно преданного родному краю, Отчизне, стремящего к добру и процветанию. Потому каждое его произведение звучит как гимн.



У каждого народа своя история и в ней есть начало. В своем стремлении дойти до истины, узнать родословную во имя всеобщего благоденствия, Аркадий достигает цели. Тыва, Бурятия, Монголия, Китай – эти республики и страны становятся по – настоящему родственными Калмыкии. Год от года крепнут связи. Концерты, совместные фестивали, конкурсы, национальные праздники. Все они проходят под эгидой Международной Ассоциации монгольских композиторов, которое возглавляет Аркадий Манджиев.



Опера «Калмычка» в ряду тех произведений Аркадия Манджиева, которая тоже станет классикой. Это действительно гимн калмыцкому народу - «репрессированному, но не сломленному». Об этом говорит и Бату Хасиков. Руководитель региона в тот вечер был среди многочисленных зрителей. По его словам, как и большинство присутствовавших, тоже не смог сдержать слез.



По мнению артистов и зрителей, опера Калмычка Манджиева, подобно памятнику Великого Эрнста Неизвестного «Исход и возвращение», останется навечно.



А сам Герой Калмыкии, благодарный за признание своему народу, готов к новым свершениям.

Грандиозное представление в необычных декорациях под открытым небом уже во второй раз собрало сотни зрителей на символичном для жителей республики месте. У памятника «Исход и возвращение». Трагический сюжет оперы Аркадия Манджиева «Калмычка» стал итогом услышанных автором идеи и композитором рассказов родных, близких, знакомых. Это история дружбы русского и калмыцкого народов.Гром оваций. Всенародное признание Аркадий Манджиев заслужил задолго до этого значимого события. Всё его творчество – отражение души калмыка, наполненной и радостью и переживаниями, любовью и страданием, но безмерно преданного родному краю, Отчизне, стремящего к добру и процветанию. Потому каждое его произведение звучит как гимн.У каждого народа своя история и в ней есть начало. В своем стремлении дойти до истины, узнать родословную во имя всеобщего благоденствия, Аркадий достигает цели. Тыва, Бурятия, Монголия, Китай – эти республики и страны становятся по – настоящему родственными Калмыкии. Год от года крепнут связи. Концерты, совместные фестивали, конкурсы, национальные праздники. Все они проходят под эгидой Международной Ассоциации монгольских композиторов, которое возглавляет Аркадий Манджиев.Опера «Калмычка» в ряду тех произведений Аркадия Манджиева, которая тоже станет классикой. Это действительно гимн калмыцкому народу - «репрессированному, но не сломленному». Об этом говорит и Бату Хасиков. Руководитель региона в тот вечер был среди многочисленных зрителей. По его словам, как и большинство присутствовавших, тоже не смог сдержать слез.По мнению артистов и зрителей, опера Калмычка Манджиева, подобно памятнику Великого Эрнста Неизвестного «Исход и возвращение», останется навечно.А сам Герой Калмыкии, благодарный за признание своему народу, готов к новым свершениям.



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