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Сегодня, 14:47

Национальный театр готовит спектакль «Братья калмыки»


Национальный драматический театр к юбилею автономии готовит спектакль «Братья калмыки». Это интерпретация литературного произведения Амур - Санана «Мудрешкин сын». К открытию нового театрального сезона афишу дополнит ещё одна постановка, которая рассказывает о пути буддистского учителя – Мелорепы.

Также столичные театралы получат возможность увидеть на сцене пьесу Егора Буджалова «Төгрәш» и новое прочтение Шекспировского «Ричарда третьего». В сентябре калмыцкие актеры примут участие в фестивале национальных театров в городе Грозный.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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