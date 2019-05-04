Национальный театр готовит спектакль «Братья калмыки»

Национальный драматический театр к юбилею автономии готовит спектакль «Братья калмыки». Это интерпретация литературного произведения Амур - Санана «Мудрешкин сын». К открытию нового театрального сезона афишу дополнит ещё одна постановка, которая рассказывает о пути буддистского учителя – Мелорепы.



Также столичные театралы получат возможность увидеть на сцене пьесу Егора Буджалова «Төгрәш» и новое прочтение Шекспировского «Ричарда третьего». В сентябре калмыцкие актеры примут участие в фестивале национальных театров в городе Грозный. Национальный драматический театр к юбилею автономии готовит спектакль «Братья калмыки». Это интерпретация литературного произведения Амур - Санана «Мудрешкин сын». К открытию нового театрального сезона афишу дополнит ещё одна постановка, которая рассказывает о пути буддистского учителя – Мелорепы.Также столичные театралы получат возможность увидеть на сцене пьесу Егора Буджалова «Төгрәш» и новое прочтение Шекспировского «Ричарда третьего». В сентябре калмыцкие актеры примут участие в фестивале национальных театров в городе Грозный.



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