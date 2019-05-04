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Сегодня, 14:42

В Элисте пройдет «Ночь в музее»


Степная столица уже в седьмой раз присоединится к одной из самых масштабных международных культурных акций «Ночь в музее». Она пройдет 18 мая и посвящена Международному дню музеев. Это единственное время в году, когда арт-пространство открыто для посещений до поздней ночи. В прошлом году в ней приняло участие более 2 000 человек.

На площадке Национального музея будут организованы экскурсии, просмотр фильмов о Великой Отечественной войне и выставка-продажа – «Арт-базар» с участием дизайнерской студии и мастеров народного прикладного искусства Калмыкии. В эту ночь можно также посетить различные выставки. И всё это с шести вечера до 23.00.



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