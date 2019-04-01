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Сегодня, 12:26

Калмыцкие артисты выступят в в Дагестане


Калмыцкие артисты сегодня отправились в Дагестан для участия в международном фестивале национальных театров. Уже завтра труппа из степного региона представит легендарный спектакль «Араш» в постановке Бориса Манджиева. Мероприятия в рамках культурного форума пройдут в Махачкале, Дербенте, Избербаше до 29 апреля.

Авторитетное жюри выберет лучших в номинациях «драматический спектакль», «режиссерская работа», «женская и лучшая мужская роли», «сценография».

За победу будут бороться около 20 коллективов из разных регионов России, а также Азербайджана и Казахстана. Участников также ожидают мастер-классы ведущих режиссеров.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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