Калмыцкие артисты выступят в в Дагестане

Калмыцкие артисты сегодня отправились в Дагестан для участия в международном фестивале национальных театров. Уже завтра труппа из степного региона представит легендарный спектакль «Араш» в постановке Бориса Манджиева. Мероприятия в рамках культурного форума пройдут в Махачкале, Дербенте, Избербаше до 29 апреля.



Авторитетное жюри выберет лучших в номинациях «драматический спектакль», «режиссерская работа», «женская и лучшая мужская роли», «сценография».



За победу будут бороться около 20 коллективов из разных регионов России, а также Азербайджана и Казахстана. Участников также ожидают мастер-классы ведущих режиссеров. Калмыцкие артисты сегодня отправились в Дагестан для участия в международном фестивале национальных театров. Уже завтра труппа из степного региона представит легендарный спектакль «Араш» в постановке Бориса Манджиева. Мероприятия в рамках культурного форума пройдут в Махачкале, Дербенте, Избербаше до 29 апреля.Авторитетное жюри выберет лучших в номинациях «драматический спектакль», «режиссерская работа», «женская и лучшая мужская роли», «сценография».За победу будут бороться около 20 коллективов из разных регионов России, а также Азербайджана и Казахстана. Участников также ожидают мастер-классы ведущих режиссеров.



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