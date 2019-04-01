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Сегодня, 09:52

Народному художнику Калмыкии Цебеку Адучиеву исполнилось 80 лет


Народному художнику Калмыкии Цебеку Адучиеву исполнилось 80 лет. Несмотря на возраст, маэстро не планирует отдыхать. Впереди много планов, говорит участник международных и всероссийских выставок. Его произведения находятся в музеях России и в частных коллекциях Германии, Монголии, Китая, США, Франции. Что значит для него этот юбилей, выясняла наша съемочная группа, которая застала Цебека Манджиевича, как всегда, в мастерской.

Юбилейная дата ни о чем не говорит, считает мастер кисти. Как всегда, больше времени проводит в мастерской. Впереди много планов, говорит участник международных, всероссийских, региональных выставок. Серия работ, имеющих особое лирическое звучание, говорит о разноплановости творчества мастера. Оно создается на пересечение двух традиций – восточной и европейской.

Цебек Адучиев не боится меняться и продолжает развивать свой живописный язык. Его картины захватывают зрителя трепетной неопределенностью сюжета. Однако, ценности, которые исповедует Адучиев – это высота души и духовное начало человека, как творца, постоянно стремящегося к совершенству.

Кстати, он автор двух поэтических сборников. Скоро в свет выйдет еще одно издание. Оно связано с нелегкой жизнью в Сибири.



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