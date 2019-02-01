В студии ГТРК «Калмыкия» стартует телепроект «Келмрчнрин марган»

В студии ГТРК «Калмыкия» 9 февраля участники телепроекта «Келмрчнрин марган», или «Конкурса сказителей», продемонстрируют членам жюри свое мастерство в рамках очного этапа.



Напомним, конкурс проводится второй раз. Возраст участников: от 25 до 60 лет. Номинации следующие: исполнение отрывка из героического эпоса «Джангар», сказки, легенды, небылицы, сокровища народной мудрости - народные приметы, сказывание по кости – или яс кемялгн и малый жанр фольклора. Это шаваши и магталы. Заявки подали более 20 человек. В студии ГТРК «Калмыкия» 9 февраля участники телепроекта «Келмрчнрин марган», или «Конкурса сказителей», продемонстрируют членам жюри свое мастерство в рамках очного этапа.Напомним, конкурс проводится второй раз. Возраст участников: от 25 до 60 лет. Номинации следующие: исполнение отрывка из героического эпоса «Джангар», сказки, легенды, небылицы, сокровища народной мудрости - народные приметы, сказывание по кости – или яс кемялгн и малый жанр фольклора. Это шаваши и магталы. Заявки подали более 20 человек.



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