В год театра Национальный музей подготовил ряд выставочных проектов, посвященным художникам, чье творчество неразрывно связано со сценой. В первую очередь, начала работу экспозиция к 110-летию со дня рождения Дмитрия Сычева. Для этого удивительного человека степная республика стала второй родиной. Заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР, он работал в 30-е годы в студии режиссера Всеволода Мейерхольда. И внес бесценный вклад в становление театрального искусства.



Дмитрий Сычев был театральным художником, соавтором многих постановок, ставших классикой. Сохранились афиши, переданные им музею, и несколько эскизов к спектаклям того времени. Талантливый человек, талантлив во всем. Так говорит о нем режиссер национального театра Борис Манджиев. По его мнению, есть работы, по которым можно учиться современным мастерам.



Занимаясь театральными постановками Дмитрий Сычев много времени посвящал научно-исследовательской работе. В некоторых направлениях был первопроходцем. И тому свидетельства уникальные издания. Это и сборник « Калмыцкий театр», в котором много интересных и важных материалов, связанных с историей театрального искусства Калмыкии. Альбом «Калмыцкое народное искусство», книга «Из истории калмыцкого костюма», набор открыток «Калмыцкая национальная вышивка».



Воистину, он был настоящим русским интеллигентом. Влюбленный в свое дело, а главное в народ, во благо которого творил - беззаветно и преданно. Его даже называли выдающимся сыном калмыцкого народа. Дмитрий Сычев приехал в Элисту в далекие 30-тые годы прошлого столетия, когда открывали в степной республике театр. Тогда ему было 28 лет.



Но никогда Дмитрий Сычев не прерывал связи, как он сам говорил, с родной Калмыкией. Среди экспонатов выставки к 110-летию со дня рождения художника, и последние его работы. Это иллюстрации к калмыцким народным сказкам. Книга не вышла в свет, однако Сычев сдержал свое слово - серия рисунков служит сегодня напоминанием об одном из шедевров калмыцкого фольклора. «72 небылицы», изданные с иллюстрациями кисти Дмитрия Сычева – это важная часть богатого культурно-исторического наследие творца, которое послужит последующим поколениям источником для изучения, сохранения и развития культуры и традиций народа. В год театра Национальный музей подготовил ряд выставочных проектов, посвященным художникам, чье творчество неразрывно связано со сценой. В первую очередь, начала работу экспозиция к 110-летию со дня рождения Дмитрия Сычева. Для этого удивительного человека степная республика стала второй родиной. Заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР, он работал в 30-е годы в студии режиссера Всеволода Мейерхольда. И внес бесценный вклад в становление театрального искусства.Дмитрий Сычев был театральным художником, соавтором многих постановок, ставших классикой. Сохранились афиши, переданные им музею, и несколько эскизов к спектаклям того времени. Талантливый человек, талантлив во всем. Так говорит о нем режиссер национального театра Борис Манджиев. По его мнению, есть работы, по которым можно учиться современным мастерам.Занимаясь театральными постановками Дмитрий Сычев много времени посвящал научно-исследовательской работе. В некоторых направлениях был первопроходцем. И тому свидетельства уникальные издания. Это и сборник « Калмыцкий театр», в котором много интересных и важных материалов, связанных с историей театрального искусства Калмыкии. Альбом «Калмыцкое народное искусство», книга «Из истории калмыцкого костюма», набор открыток «Калмыцкая национальная вышивка».Воистину, он был настоящим русским интеллигентом. Влюбленный в свое дело, а главное в народ, во благо которого творил - беззаветно и преданно. Его даже называли выдающимся сыном калмыцкого народа. Дмитрий Сычев приехал в Элисту в далекие 30-тые годы прошлого столетия, когда открывали в степной республике театр. Тогда ему было 28 лет.Но никогда Дмитрий Сычев не прерывал связи, как он сам говорил, с родной Калмыкией. Среди экспонатов выставки к 110-летию со дня рождения художника, и последние его работы. Это иллюстрации к калмыцким народным сказкам. Книга не вышла в свет, однако Сычев сдержал свое слово - серия рисунков служит сегодня напоминанием об одном из шедевров калмыцкого фольклора. «72 небылицы», изданные с иллюстрациями кисти Дмитрия Сычева – это важная часть богатого культурно-исторического наследие творца, которое послужит последующим поколениям источником для изучения, сохранения и развития культуры и традиций народа.



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