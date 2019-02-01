Завтра в Калмыкии национальный праздник - Цаган Сар. В центральном хуруле рано утром состоится молебен, посвященный покровительнице и защитнице калмыцкого народа богине Окон Тенгри.



Праздничным концертом, конкурсом, выставками отметят в городе приход весны. Также жителей и гостей Элисты ждет моментальная лотерея в рамках акции «Жирлгтя цаг» - «Счастливое время». В ней может принять участие каждый желающий. Но для этого необходимо прийти на мероприятие в национальной одежде. Завтра в Калмыкии национальный праздник - Цаган Сар. В центральном хуруле рано утром состоится молебен, посвященный покровительнице и защитнице калмыцкого народа богине Окон Тенгри.Праздничным концертом, конкурсом, выставками отметят в городе приход весны. Также жителей и гостей Элисты ждет моментальная лотерея в рамках акции «Жирлгтя цаг» - «Счастливое время». В ней может принять участие каждый желающий. Но для этого необходимо прийти на мероприятие в национальной одежде.



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