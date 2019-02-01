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Сегодня, 12:45

В Элисте состоялся гала-концерт победителей республиканского конкурса молодых дарований Калмыкии


В Элисте состоялся гала-концерт победителей республиканского конкурса молодых дарований Калмыкии. Он был организован фондом Игоря Лазарева по содействию и развитию культуры и искусства. Дети продемонстрировали свое мастерство владения разными инструментами.

Также жюри, в состав которого вошли известные педагоги, мастера профессиональной сцены, которые специально приехали в Элисту для этого мероприятия, оценивало вокальное исполнение.

В конкурсе приняли участие более 50-ти человек. В каждой номинации свои победители. Всем им вручены подарки и дипломы. Уникальное по содержанию и инновационному подходу, деятельность Фонда открывает сегодня широкие возможности одаренным детям республики для творческого становления и дальнейшего профессионального развития.



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