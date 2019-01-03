В мае в республике состоятся гастроли оркестра народных инструментов Внутренней Монголии, автономного района Китая. Об этом на брифинге сегодня сообщил министр культуры Хонгор Эльбиков. В эти дни планируется и совместное мероприятие этого музыкального коллектива с национальными оркестрами России.



Также, речь шла о праздновании в этом году 80-летнего юбилея Союза художников Калмыкии. Национальный музей проведет межрегиональный плэнер мастеров кисти «Теегин Айс».



Кроме того, будут организованы обменные выставки с музеями и союзами художников Ростова-на-Дону, Дагестана и Татарстана. Мероприятия состоятся и в культурном центре посольства Индии в Москве. В мае в республике состоятся гастроли оркестра народных инструментов Внутренней Монголии, автономного района Китая. Об этом на брифинге сегодня сообщил министр культуры Хонгор Эльбиков. В эти дни планируется и совместное мероприятие этого музыкального коллектива с национальными оркестрами России.Также, речь шла о праздновании в этом году 80-летнего юбилея Союза художников Калмыкии. Национальный музей проведет межрегиональный плэнер мастеров кисти «Теегин Айс».Кроме того, будут организованы обменные выставки с музеями и союзами художников Ростова-на-Дону, Дагестана и Татарстана. Мероприятия состоятся и в культурном центре посольства Индии в Москве.



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