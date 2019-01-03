ГТРК «Калмыкия» приглашает знатоков устного народного творчества

ГТРК «Калмыкия» продолжает принимать заявки на участие во 2 телевизионном конкурсе сказителей «Келмрчнрин марган» от знатоков устного народного творчества от 25 до 60 лет.



Напомним, впервые конкурс сказителей наша телерадиокомпания провела в 2016 году. Почти 2 месяца участники состязались между собой. Лучшего выбрали наши телезрители путем голосования в интернете. В этом году номинации остались прежними. Заявки принимаются до 5 февраля. ГТРК «Калмыкия» продолжает принимать заявки на участие во 2 телевизионном конкурсе сказителей «Келмрчнрин марган» от знатоков устного народного творчества от 25 до 60 лет.Напомним, впервые конкурс сказителей наша телерадиокомпания провела в 2016 году. Почти 2 месяца участники состязались между собой. Лучшего выбрали наши телезрители путем голосования в интернете. В этом году номинации остались прежними. Заявки принимаются до 5 февраля.



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