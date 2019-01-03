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Сегодня, 12:07

Сегодня 60-летний юбилей отмечает актер Владимир Маркин


Сегодня 60-летний юбилей отмечает яркий и талантливый актер Русского театра драмы и комедии Владимир Маркин. В его творческом багаже свыше 30 ролей. Мастер перевоплощения, сценарист, режиссер – он считает, что самый лучший день рождения – тот, который проведен на сцене с коллегами и под аплодисменты зрителей.

«Режиссер, поэт, писатель, сценарист, педагог – личность многогранная. А еще яркий и харизматичный актер». Так отзываются о Владимире Маркине его коллеги. 40 лет он отдал сфере искусства. И больше 20-ти из них – театральной сцене. Его талант и творческие возможности значительно расширили репертуар русского театра драмы и комедии. Кстати, артист оригинального жанра владеет техникой художественного свиста.

Один из самых известных актеров в республике сыграл более 30-ти разноплановых ролей. В 2014 году зрители увидели уникальную работу мастера перевоплощения. К примеру, в постановке «Даун-Вэй. Дорога вниз без остановок» по пьесе уральского драматурга Олега Богаева он блестяще воплотил сразу 14 образов. Подвластны артисту и женские роли. Его персонаж в спектакле «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды, как и сам Маркин, вопреки возрасту и обстоятельствам наполнен неиссякаемой жаждой жизни. Виртуозно у него получается и сказочный образ бабы Яги. Свое мастерство и творческий опыт он передает и молодому поколению.

На этих кадрах 28-летней давности еще начинающий актер Владимир Маркин. В спектакле «Трудные люди» он сыграл холостяка Бени Альтера. Уже тогда он старался выступать и в качестве режиссера-постановщика.

Так, спектакль-долгожитель «Семейный портрет с посторонними» по пьесе Степана Лобозёрова режиссера Владимира Маркина на сцене русского драматического театра играли более 20 лет. За эти годы не одно поколение зрителей успело полюбить эту постановку. Да и все спектакли с участием этого актера заслуженно являются классикой репертуара русского драматического театра.

В свое время творчество молодых начинающих поэтов Калмыкии объединила «Магия слова». Это книга стихов Владимира Маркина. 15 лет назад на общественных началах он создал и элистинский рок-клуб «Инициатива». Учитель музыки средней школы номер 8 Владимир Музраев, который является соруководителем клуба и в эти дни обучает школьников игре на ударных инструментах и бас-гитарах.

10 февраля в 6 часов вечера на сцене Национального драмтеатра состоится бенефис заслуженного деятеля искусств Калмыкии Владимира Маркина. Виртуозную игру актера любители Мельпомены смогут увидеть и в спектакле «Почем бивень мамонта».



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