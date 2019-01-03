Сегодня 60-летний юбилей отмечает актер Владимир Маркин

Сегодня 60-летний юбилей отмечает яркий и талантливый актер Русского театра драмы и комедии Владимир Маркин. В его творческом багаже свыше 30 ролей. Мастер перевоплощения, сценарист, режиссер – он считает, что самый лучший день рождения – тот, который проведен на сцене с коллегами и под аплодисменты зрителей.



«Режиссер, поэт, писатель, сценарист, педагог – личность многогранная. А еще яркий и харизматичный актер». Так отзываются о Владимире Маркине его коллеги. 40 лет он отдал сфере искусства. И больше 20-ти из них – театральной сцене. Его талант и творческие возможности значительно расширили репертуар русского театра драмы и комедии. Кстати, артист оригинального жанра владеет техникой художественного свиста.



Один из самых известных актеров в республике сыграл более 30-ти разноплановых ролей. В 2014 году зрители увидели уникальную работу мастера перевоплощения. К примеру, в постановке «Даун-Вэй. Дорога вниз без остановок» по пьесе уральского драматурга Олега Богаева он блестяще воплотил сразу 14 образов. Подвластны артисту и женские роли. Его персонаж в спектакле «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды, как и сам Маркин, вопреки возрасту и обстоятельствам наполнен неиссякаемой жаждой жизни. Виртуозно у него получается и сказочный образ бабы Яги. Свое мастерство и творческий опыт он передает и молодому поколению.



На этих кадрах 28-летней давности еще начинающий актер Владимир Маркин. В спектакле «Трудные люди» он сыграл холостяка Бени Альтера. Уже тогда он старался выступать и в качестве режиссера-постановщика.



Так, спектакль-долгожитель «Семейный портрет с посторонними» по пьесе Степана Лобозёрова режиссера Владимира Маркина на сцене русского драматического театра играли более 20 лет. За эти годы не одно поколение зрителей успело полюбить эту постановку. Да и все спектакли с участием этого актера заслуженно являются классикой репертуара русского драматического театра.



В свое время творчество молодых начинающих поэтов Калмыкии объединила «Магия слова». Это книга стихов Владимира Маркина. 15 лет назад на общественных началах он создал и элистинский рок-клуб «Инициатива». Учитель музыки средней школы номер 8 Владимир Музраев, который является соруководителем клуба и в эти дни обучает школьников игре на ударных инструментах и бас-гитарах.



10 февраля в 6 часов вечера на сцене Национального драмтеатра состоится бенефис заслуженного деятеля искусств Калмыкии Владимира Маркина. Виртуозную игру актера любители Мельпомены смогут увидеть и в спектакле «Почем бивень мамонта». Сегодня 60-летний юбилей отмечает яркий и талантливый актер Русского театра драмы и комедии Владимир Маркин. В его творческом багаже свыше 30 ролей. Мастер перевоплощения, сценарист, режиссер – он считает, что самый лучший день рождения – тот, который проведен на сцене с коллегами и под аплодисменты зрителей.«Режиссер, поэт, писатель, сценарист, педагог – личность многогранная. А еще яркий и харизматичный актер». Так отзываются о Владимире Маркине его коллеги. 40 лет он отдал сфере искусства. И больше 20-ти из них – театральной сцене. Его талант и творческие возможности значительно расширили репертуар русского театра драмы и комедии. Кстати, артист оригинального жанра владеет техникой художественного свиста.Один из самых известных актеров в республике сыграл более 30-ти разноплановых ролей. В 2014 году зрители увидели уникальную работу мастера перевоплощения. К примеру, в постановке «Даун-Вэй. Дорога вниз без остановок» по пьесе уральского драматурга Олега Богаева он блестяще воплотил сразу 14 образов. Подвластны артисту и женские роли. Его персонаж в спектакле «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды, как и сам Маркин, вопреки возрасту и обстоятельствам наполнен неиссякаемой жаждой жизни. Виртуозно у него получается и сказочный образ бабы Яги. Свое мастерство и творческий опыт он передает и молодому поколению.На этих кадрах 28-летней давности еще начинающий актер Владимир Маркин. В спектакле «Трудные люди» он сыграл холостяка Бени Альтера. Уже тогда он старался выступать и в качестве режиссера-постановщика.Так, спектакль-долгожитель «Семейный портрет с посторонними» по пьесе Степана Лобозёрова режиссера Владимира Маркина на сцене русского драматического театра играли более 20 лет. За эти годы не одно поколение зрителей успело полюбить эту постановку. Да и все спектакли с участием этого актера заслуженно являются классикой репертуара русского драматического театра.В свое время творчество молодых начинающих поэтов Калмыкии объединила «Магия слова». Это книга стихов Владимира Маркина. 15 лет назад на общественных началах он создал и элистинский рок-клуб «Инициатива». Учитель музыки средней школы номер 8 Владимир Музраев, который является соруководителем клуба и в эти дни обучает школьников игре на ударных инструментах и бас-гитарах.10 февраля в 6 часов вечера на сцене Национального драмтеатра состоится бенефис заслуженного деятеля искусств Калмыкии Владимира Маркина. Виртуозную игру актера любители Мельпомены смогут увидеть и в спектакле «Почем бивень мамонта».



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