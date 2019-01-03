Стартовал второй телевизионный конкурс сказителей «Келмрчнрин марган». До 5 февраля ГТРК Калмыкия принимает заявки от знатоков устного народного творчества в возрасте от 25 до 60 лет. Это один из многих проектов телерадиокомпании, направленных на поддержку и развитие родного языка, культуры и обычаев.



Подготовка к очередному проекту – в самом разгаре. Первый телевизионный конкурс мастеров устного художественного слова состоялся в 2016 году, и вызвал широкий резонанс. Впервые в телеэфире звучали не только хорошо знакомые, но и редкие образцы фольклорного творчества. Участники состязались в четырех номинациях: исполнение отрывка из «Джангара», сказки, сокровища народной мудрости и малый фольклорный жанр – шаваши и магталы. Тогда гран-при фестиваля завоевал Арвг Удаев по итогам интернет-голосования. Он набрал более двух тысяч голосов.



Возродить народное сказительское искусство, популяризировать его и заинтересовать молодежь – таковы главные цели телевизионного конкурса. Как сообщают организаторы – тематическая редакция ГТРК «Калмыкия» – уже поступили несколько заявок.



Первый телевизионный проект сказителей дал многим возможность не только раскрыть свои таланты, но и доказал, что калмыцкий язык и традиции не забыты. Работа в этом направлении на ГТРК «Калмыкия» продолжается.



Заявки для участия в этом конкурсе принимаются на электронную почту и по телефонам, указанным на ваших экранах до 5 февраля. Стартовал второй телевизионный конкурс сказителей «Келмрчнрин марган». До 5 февраля ГТРК Калмыкия принимает заявки от знатоков устного народного творчества в возрасте от 25 до 60 лет. Это один из многих проектов телерадиокомпании, направленных на поддержку и развитие родного языка, культуры и обычаев.Подготовка к очередному проекту – в самом разгаре. Первый телевизионный конкурс мастеров устного художественного слова состоялся в 2016 году, и вызвал широкий резонанс. Впервые в телеэфире звучали не только хорошо знакомые, но и редкие образцы фольклорного творчества. Участники состязались в четырех номинациях: исполнение отрывка из «Джангара», сказки, сокровища народной мудрости и малый фольклорный жанр – шаваши и магталы. Тогда гран-при фестиваля завоевал Арвг Удаев по итогам интернет-голосования. Он набрал более двух тысяч голосов.Возродить народное сказительское искусство, популяризировать его и заинтересовать молодежь – таковы главные цели телевизионного конкурса. Как сообщают организаторы – тематическая редакция ГТРК «Калмыкия» – уже поступили несколько заявок.Первый телевизионный проект сказителей дал многим возможность не только раскрыть свои таланты, но и доказал, что калмыцкий язык и традиции не забыты. Работа в этом направлении на ГТРК «Калмыкия» продолжается.Заявки для участия в этом конкурсе принимаются на электронную почту и по телефонам, указанным на ваших экранах до 5 февраля.



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