



Предусмотрены следующие номинации: исполнение отрывка из героического эпоса «Джангар», сказки или легенды, а также небылицы, сокровища народной мудрости, это народные приметы, яс кемялгн. И малый жанр фольклора, например, шаваши и магталы.



Заявки принимаются до 5 февраля. ГТРК «Калмыкия» проводит 2-ой телевизионный конкурс сказителей «Келмрчнрин марган». Для участия приглашаются знатоки устного народного творчества от 25 до 60 лет.Предусмотрены следующие номинации: исполнение отрывка из героического эпоса «Джангар», сказки или легенды, а также небылицы, сокровища народной мудрости, это народные приметы, яс кемялгн. И малый жанр фольклора, например, шаваши и магталы.Заявки принимаются до 5 февраля.



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