Театральный сезон полон премьер





Найти ту самую Бумбу и ответить на самые важные для себя вопросы предлагают зрителям артисты и режиссер национального драматического театра Алексей Сарангов в своей новой постановке «Джангар». Она будет реализована на средства гранта правительства России. Масштабная премьера состоится уже 8 февраля.



Главная роль – героя Джангара – досталась актеру Бюрче Оргадыкову. По его словам, в спектакле он открыл в себе новые таланты: это и горловое пение, и игра на национальном инструменте Хумыс. Его подарили артистам драмтеатра коллеги из Горно-Алтайска.



Ожидают в этом году любителей Мельпомены и другие не менее интересные премьеры. Это и постановка о калмыцких женщинах режиссера Марины Кикеевой, и детские спектакли. Насыщенной будет также гастрольная программа. Так, уже в марте свое творчество представят артисты Белоруссии, а под занавес сезона в Калмыкию прибудет творческая группа из Карельского национального театра. Еще один грандиозный проект мирового уровня, в котором примут участие калмыцкие артисты – это театральная олимпиада. Она стартует в июне в Санкт-Петербурге. Свои шедевры представят лучшие мировые театры.



Несмотря на закрытие здания русского театра из-за отсутствия противопожарных систем, артисты продолжают активно трудиться. Репетиции и спектакли они проводят на базе Национального драматического театра имени Баатра Басангова. Зрителей порадуют постановки по мотивам пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны «Утренняя фея», а также по произведениям Шекспира.



И это лишь часть мероприятий, которые пройдут в Калмыкии в год театра. Они охватывают все образовательные учреждения, а также муниципалитеты. В планах - выездные спектакли в обновленных домах культуры в районах, творческие встречи с жителями сельских населенных пунктов. Не оставят без внимания и самодеятельные народные театры.

В Калмыкии в год театра всех поклонников Мельпомены ожидает множество премьер. Репетиции некоторых из них уже в разгаре. Также в рамках гастролей зрители смогут увидеть постановки и в исполнении артистов из других регионов. Большая работа будет проводиться в республике и по благоустройству зданий. О текущих проектах и ближайших перспективах, узнавала Елена Алексенко.Найти ту самую Бумбу и ответить на самые важные для себя вопросы предлагают зрителям артисты и режиссер национального драматического театра Алексей Сарангов в своей новой постановке «Джангар». Она будет реализована на средства гранта правительства России. Масштабная премьера состоится уже 8 февраля.Главная роль – героя Джангара – досталась актеру Бюрче Оргадыкову. По его словам, в спектакле он открыл в себе новые таланты: это и горловое пение, и игра на национальном инструменте Хумыс. Его подарили артистам драмтеатра коллеги из Горно-Алтайска.Ожидают в этом году любителей Мельпомены и другие не менее интересные премьеры. Это и постановка о калмыцких женщинах режиссера Марины Кикеевой, и детские спектакли. Насыщенной будет также гастрольная программа. Так, уже в марте свое творчество представят артисты Белоруссии, а под занавес сезона в Калмыкию прибудет творческая группа из Карельского национального театра. Еще один грандиозный проект мирового уровня, в котором примут участие калмыцкие артисты – это театральная олимпиада. Она стартует в июне в Санкт-Петербурге. Свои шедевры представят лучшие мировые театры.Несмотря на закрытие здания русского театра из-за отсутствия противопожарных систем, артисты продолжают активно трудиться. Репетиции и спектакли они проводят на базе Национального драматического театра имени Баатра Басангова. Зрителей порадуют постановки по мотивам пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны «Утренняя фея», а также по произведениям Шекспира.И это лишь часть мероприятий, которые пройдут в Калмыкии в год театра. Они охватывают все образовательные учреждения, а также муниципалитеты. В планах - выездные спектакли в обновленных домах культуры в районах, творческие встречи с жителями сельских населенных пунктов. Не оставят без внимания и самодеятельные народные театры.



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