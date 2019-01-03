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Вчера, 21:36

«Ойраты» дадут благотворительный концерт


«Ойраты» дадут благотворительный концерт17 января в 19 часов в национальном театре имени Басангова Государственный театра танца Калмыкии «Ойраты» проводит благотворительный концерт в поддержку строительства собора святых Кирилла и Мефодия в 7 микрорайоне.

Будет представлен музыкально-хореографический спектакль «Великий шелковый путь». Собранные средства будут направлены на сооружение храма. Напомню, строительство собора находится под особым вниманием Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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