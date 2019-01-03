Блокбастер произвел впечатление на жителей Калмыкии

Историческая лента "Т-34" в российских кинотеатрах заработала уже больше миллиарда рублей и стала первой российской картиной, которая собрала такую громадную кассу всего за несколько дней проката.



Общая выручка приближается к сумме в полтора миллиарда. Все рекорды побиты. Впечатление блокбастер произвел и на жителей Калмыкии.



В элистинских кинотеатрах его посмотрели сотни зрителей, некоторые приходили по два-три раза. Даже на дневных сеансах зал полн. Т-34 не оставляет никого равнодушным. И претендует на звание главного кинособытия года. Историческая лента "Т-34" в российских кинотеатрах заработала уже больше миллиарда рублей и стала первой российской картиной, которая собрала такую громадную кассу всего за несколько дней проката.Общая выручка приближается к сумме в полтора миллиарда. Все рекорды побиты. Впечатление блокбастер произвел и на жителей Калмыкии.В элистинских кинотеатрах его посмотрели сотни зрителей, некоторые приходили по два-три раза. Даже на дневных сеансах зал полн. Т-34 не оставляет никого равнодушным. И претендует на звание главного кинособытия года.



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