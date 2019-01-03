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Вчера, 22:35

Аркадий Манджиев дал концерт в Национальном драматическом театре


Аркадий Манджиев дал концерт в Национальном драматическом театреВ Национальном драматическом театре завершился концерт Аркадия Манджиева. Он продолжался более двух часов.

По традиции, выступление любимого певца и композитора собрало полный зал, который встречал маэстро громкими аплодисментами. Прозвучали как уже полюбившиеся композиции, которые поистине стали народными, так и новые песни. Одна из них – «Эцкин гер», которую Аркадий Манджиев посвятил своим родителям.

Кстати, концерт получил одноименное название. Среди многочисленных поклонников его творчества и глава региона Алексей Орлов. Еще раз увидеть новую программу композитора можно будет завтра в 18 часов.



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