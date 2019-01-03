Сегодня исполнилось бы 95 лет народному художнику России и скульптору Никите Санджиеву

Сегодня исполнилось бы 95 лет народному художнику России, первому профессиональному скульптору Калмыкии Никите Санджиеву. С его творчеством неразрывно связана история и развитие национального искусства. Его авторству принадлежат многие достопримечательности степной столицы. Большая часть из них получили статус объекта культурного наследия Калмыкии.



Жизненный путь Никиты Санджиева к большому искусству был необычным, особенным. Воспитанник Вознесеновского детского дома, он учился в сельской школе-интернате, в тринадцать лет оставшись без родителей. Еще ребенком он испытал на себе все тяготы военных лет и страшные годы депортации. Прежде чем стать художником, Никита Санджиев успел освоить ряд профессий. И всегда успешно совмещал профессиональную деятельность и заботу о семье, говорят дети легендарного мастера, которые выбрали ремесло по примеру отца.



Никита Санджиев – один из тех, кто внес значительный вклад в дело возрождения и сохранения традиций и обычаев нашего народа. Благодаря ему о самобытной культуре калмыков узнали во всей стране, говорит заслуженный художник России, известный скульптор Владимир Васькин. Ни годы войны, ни период депортации не помешали степнякам сохранить свой национальный колорит. Никита Амолданович - «Заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР». В 1960 году он стал председателем оргбюро Союза художников и возглавлял его на протяжении 11 лет.



За десятилетия творчества Санджиев создал галерею портретов деятелей культуры Калмыкии, учёных, трудящихся и ветеранов. Народный художник России, он автор десятков скульптур. Мемориальный комплекс героев Гражданской и Великой Отечественной войн, памятник Оке Ивановичу Городовикову и воинам 28-й армии и многие другие его работы давно стали объектами культурного наследия. Никита Санджиева - первый профессиональный скульптор Калмыкии, с именем которого неразрывно связана история и развитие национального искусства.



В фондах Национального музея хранится более 40 работ Никиты Санджиева. По воспоминаниям современников, в жизни скульптора было немало творческих взлетов и неудач, но ничто не могло заставить свернуть его с избранного пути, имя которому искусство. Сегодня исполнилось бы 95 лет народному художнику России, первому профессиональному скульптору Калмыкии Никите Санджиеву. С его творчеством неразрывно связана история и развитие национального искусства. Его авторству принадлежат многие достопримечательности степной столицы. Большая часть из них получили статус объекта культурного наследия Калмыкии.Жизненный путь Никиты Санджиева к большому искусству был необычным, особенным. Воспитанник Вознесеновского детского дома, он учился в сельской школе-интернате, в тринадцать лет оставшись без родителей. Еще ребенком он испытал на себе все тяготы военных лет и страшные годы депортации. Прежде чем стать художником, Никита Санджиев успел освоить ряд профессий. И всегда успешно совмещал профессиональную деятельность и заботу о семье, говорят дети легендарного мастера, которые выбрали ремесло по примеру отца.Никита Санджиев – один из тех, кто внес значительный вклад в дело возрождения и сохранения традиций и обычаев нашего народа. Благодаря ему о самобытной культуре калмыков узнали во всей стране, говорит заслуженный художник России, известный скульптор Владимир Васькин. Ни годы войны, ни период депортации не помешали степнякам сохранить свой национальный колорит. Никита Амолданович - «Заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР». В 1960 году он стал председателем оргбюро Союза художников и возглавлял его на протяжении 11 лет.За десятилетия творчества Санджиев создал галерею портретов деятелей культуры Калмыкии, учёных, трудящихся и ветеранов. Народный художник России, он автор десятков скульптур. Мемориальный комплекс героев Гражданской и Великой Отечественной войн, памятник Оке Ивановичу Городовикову и воинам 28-й армии и многие другие его работы давно стали объектами культурного наследия. Никита Санджиева - первый профессиональный скульптор Калмыкии, с именем которого неразрывно связана история и развитие национального искусства.В фондах Национального музея хранится более 40 работ Никиты Санджиева. По воспоминаниям современников, в жизни скульптора было немало творческих взлетов и неудач, но ничто не могло заставить свернуть его с избранного пути, имя которому искусство.



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