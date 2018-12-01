На русский язык переведен памятник буддизма «Море притч»

Осуществлен перевод на русский язык одного из уникальных письменных памятников буддизма «Море притч». Автор издания - ведущий сотрудник Калмыцкого научного центра Российской академии наук Деляш Музраева.



На презентации книги она рассказала о том, как осуществлялась эта работа. Для ученого представляется важным в первую очередь отметить вклад калмыцкого священнослужителя Тугмюд-гавджи из Цаган-Амана, известного в миру как Очир Дорджиев. Его перу и принадлежал ойратский вариант бесценного буддийского сочинения.



Первоисточник на тибетском, хранился в его личном архиве. Это был подарок от священнослужителей Иволгинского дацана в Бурятии, где он был частым гостем. В 80-тые годы – все книги и рукописи Тугмюд-гавджи передает в архив калмыцкого научно- исследовательского института, большинство из которых и служат источником исследований памятников буддийской литературы. Осуществлен перевод на русский язык одного из уникальных письменных памятников буддизма «Море притч». Автор издания - ведущий сотрудник Калмыцкого научного центра Российской академии наук Деляш Музраева.На презентации книги она рассказала о том, как осуществлялась эта работа. Для ученого представляется важным в первую очередь отметить вклад калмыцкого священнослужителя Тугмюд-гавджи из Цаган-Амана, известного в миру как Очир Дорджиев. Его перу и принадлежал ойратский вариант бесценного буддийского сочинения.Первоисточник на тибетском, хранился в его личном архиве. Это был подарок от священнослужителей Иволгинского дацана в Бурятии, где он был частым гостем. В 80-тые годы – все книги и рукописи Тугмюд-гавджи передает в архив калмыцкого научно- исследовательского института, большинство из которых и служат источником исследований памятников буддийской литературы.



Смотреть полный выпуск новостей



