В колледже искусств завершился фестиваль творчества и художественной самодеятельности

В колледже искусств имени Чонкушова завершился фестиваль творчества и художественной самодеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья. Самому старшему участнику далеко за 80. Но немало и детей, которые отличились в хореографии, вокальном исполнении, декоративно-прикладном искусстве. А также в декламации произведений.



Ежегодный фестиваль «От сердца к сердцу» создает условия для общения, проявления творческих способностей. Он проводится третий год подряд и способствует социальной реабилитации инвалидов в обществе. Ну, а победители и призеры получили подарки. В колледже искусств имени Чонкушова завершился фестиваль творчества и художественной самодеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья. Самому старшему участнику далеко за 80. Но немало и детей, которые отличились в хореографии, вокальном исполнении, декоративно-прикладном искусстве. А также в декламации произведений.Ежегодный фестиваль «От сердца к сердцу» создает условия для общения, проявления творческих способностей. Он проводится третий год подряд и способствует социальной реабилитации инвалидов в обществе. Ну, а победители и призеры получили подарки.



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