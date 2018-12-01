Ансамбль «Веснушки» стал победителем фестиваля в Дагомысе

Абсолютные чемпионы. Образцовый художественный ансамбль «Веснушки» стал победителем во всех заявленных номинациях на международном хореографическом конкурсе «ФОЛК ДАНС» народного и народно-стилизованного танца. Фестиваль проходил в Дагомысе.



Творческие коллективы из Москвы, Сочи, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев приняли участие в конкурсе. Юные артисты из Калмыкии, а самому младшему – всего 3 года, представили произведения «Ишкимдык», «Домбр Би», «Лотосы», «Кочевники» и «Чабаны» и покорили жюри своим талантом. Абсолютные чемпионы. Образцовый художественный ансамбль «Веснушки» стал победителем во всех заявленных номинациях на международном хореографическом конкурсе «ФОЛК ДАНС» народного и народно-стилизованного танца. Фестиваль проходил в Дагомысе.Творческие коллективы из Москвы, Сочи, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев приняли участие в конкурсе. Юные артисты из Калмыкии, а самому младшему – всего 3 года, представили произведения «Ишкимдык», «Домбр Би», «Лотосы», «Кочевники» и «Чабаны» и покорили жюри своим талантом.



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