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Сегодня, 12:14

В Калмыкии объявляется конкурс кинематографических сценариев


В Калмыкии объявляется конкурс кинематографических сценариевВ Калмыкии объявляется конкурс сценариев на создание короткометражной картины и телевизионного художественного фильма. Об этом сегодня шла речь на брифинге с журналистами. Это совместный творческий проект министерства культуры региона и республиканского информационного агентства «Калмыкия».

Его реализация начнется во втором квартале будущего года. Это могут быть картины о малой родине, любви и верности, о патриотическом воспитании молодежи, передовиках производства с участием калмыцких артистов и режиссеров. Также на съемочную площадку будет привлечена талантливая молодежь Калмыкии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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