В Калмыкии объявляется конкурс кинематографических сценариев

В Калмыкии объявляется конкурс сценариев на создание короткометражной картины и телевизионного художественного фильма. Об этом сегодня шла речь на брифинге с журналистами. Это совместный творческий проект министерства культуры региона и республиканского информационного агентства «Калмыкия».



Его реализация начнется во втором квартале будущего года. Это могут быть картины о малой родине, любви и верности, о патриотическом воспитании молодежи, передовиках производства с участием калмыцких артистов и режиссеров. Также на съемочную площадку будет привлечена талантливая молодежь Калмыкии. В Калмыкии объявляется конкурс сценариев на создание короткометражной картины и телевизионного художественного фильма. Об этом сегодня шла речь на брифинге с журналистами. Это совместный творческий проект министерства культуры региона и республиканского информационного агентства «Калмыкия».Его реализация начнется во втором квартале будущего года. Это могут быть картины о малой родине, любви и верности, о патриотическом воспитании молодежи, передовиках производства с участием калмыцких артистов и режиссеров. Также на съемочную площадку будет привлечена талантливая молодежь Калмыкии.



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