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Сегодня, 12:14

В Элисте подвели итоги Всероссийского конкурса «Жемчужина Калмыкии»


В Элисте подвели итоги Всероссийского конкурса «Жемчужина Калмыкии»В Элисте подвели итоги Всероссийского конкурса «Жемчужина Калмыкии». Его цель - сохранение национальных традиций, установление контактов между талантливыми детьми России, обмен опытом. Организаторами выступили министерство культуры и туризма республики, и Волгоградский центр реализации творческих проектов.

На сцене – воспитанники одного из дошкольных учреждений. Пожалуй, это самый массовый коллектив, в котором более 30 малышей. В конкурсе «Жемчужина Калмыкии» участвуем впервые, потому готовились серьезно, говорит музыкальный руководитель детсада Ольга Донцова.

А эти ребята из Армавира. Здесь они тоже впервые. Коллектив при Доме детского и юношеского творчества существует давно. А потому, по мнению педагогов и родителей, пора было продемонстрировать мастерство перед компетентным жюри в номинации «Эстрадный детский танец».

Открывали конкурс «Жемчужины Калмыкии» - «Матрешки» из села Ремонтное. Это их очередное участие, предыдущие два – были для коллектива успешными. Уезжали тогда с призами.

В Элисте проходил второй тур творческого состязания. Первый был организован в поселке Малые Дербеты. В нем приняли участие коллективы из северных районов. По словам гендиректора Центра реализации творческих проектов «БлагоДа» Натальи Светлой, 4-й Всероссийский конкурс «Жемчужина Калмыкии» собрал в регионе более 700 участников. Отмечают организаторы и возросший интерес ребят к таким видам искусств как декоративно-прикладное, цирковое, а также театр мод.

Ну а претендентами на главный приз «Жемчужины Калмыкии» жюри называет коллективы из Малодербетовского района.

И вот итоги. Главный приз – синтезатор - получил коллектив Малодербетовской музыкальной школы. Мария Чирикова из этого же района признана лучшим педагогом по вокалу. Названы имена победителей и в других номинациях. Среди них – учителя Элисты, Астрахани, Ростовской области, которые также получат грантовую поддержку.



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