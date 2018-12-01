Вторую персональную выставку представил калмыцкий живописец Тимур Цонхлаев. Автор отобрал 26 лучших творений. Это его новые работы и те картины, которые уже стали визитной карточкой художника. Пусть и не профессионального, но очень талантливого и яркого. Жители Калмыкии могли оценить его работы в ходе постановки национального оркестра «Страна Бумба» по мотивам эпоса Джангар. Это – одна из любимых тем Цонхлаева.



«Охранник с душой поэта и призванием художника». Так называют Тимура Цонхлаева работники элистинского овощного рынка. На пропускном пункте он работает уже 7 лет. «Творчеству это не мешает, «гибкий» график оставляет больше времени на живопись», делится Тимур. Еще в школе он увлекся графикой. Некоторые его первые рисунки до сих пор помнит его земляк и коллега Лиджи Семенов.



Тимур Цонхлаев искал себя в разных творческих направлениях. Но все равно пути приводили его в мир красок и холста. В работах он стремится передать энергию родной земли, природу и сопричастность с историческим прошлым народа. Изучением национального эпоса он занимается давно. Прочитал немало книг, изучил творчество Владимира Фаворского, иллюстратора «Джангара». Но при создании образов на холсте, Тимур всегда старается передать свое видение, как учил его отец



В музее хранится одна из графических работ Цонхлаева - иллюстрация «Хонгор и Герензел» к эпосу Джангар. Одному из циклов песен художник посвятил 12 эскизов, выполненных с помощью простого карандаша. А вот над этим полотном, где изображена Ага Шавдал, автор трудится более 6 лет. Сейчас картины Тимура украшают и стены галереи художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства.



Из 26-ти лучших творений на выставке, выделяется вот эта - под названием «Сарай». Для 33-хлетнего художника – она самая дорогая, хотя создавалась всего 15 минут. Было это в поселке Южный Ики-Бурульского района. Сейчас там живет большая семья Цонхлаевых: супруга, сын и дочери-близнецы.



Картины Тимура Цонхлаева наполнены эмоциями, кажется, что они способны передавать и запахи. Когда-то он увлекался поэзией. Поэтому, наверное, каждая работа так тонко и лирично передает мироощущение автора. Вторую персональную выставку представил калмыцкий живописец Тимур Цонхлаев. Автор отобрал 26 лучших творений. Это его новые работы и те картины, которые уже стали визитной карточкой художника. Пусть и не профессионального, но очень талантливого и яркого. Жители Калмыкии могли оценить его работы в ходе постановки национального оркестра «Страна Бумба» по мотивам эпоса Джангар. Это – одна из любимых тем Цонхлаева.«Охранник с душой поэта и призванием художника». Так называют Тимура Цонхлаева работники элистинского овощного рынка. На пропускном пункте он работает уже 7 лет. «Творчеству это не мешает, «гибкий» график оставляет больше времени на живопись», делится Тимур. Еще в школе он увлекся графикой. Некоторые его первые рисунки до сих пор помнит его земляк и коллега Лиджи Семенов.Тимур Цонхлаев искал себя в разных творческих направлениях. Но все равно пути приводили его в мир красок и холста. В работах он стремится передать энергию родной земли, природу и сопричастность с историческим прошлым народа. Изучением национального эпоса он занимается давно. Прочитал немало книг, изучил творчество Владимира Фаворского, иллюстратора «Джангара». Но при создании образов на холсте, Тимур всегда старается передать свое видение, как учил его отецВ музее хранится одна из графических работ Цонхлаева - иллюстрация «Хонгор и Герензел» к эпосу Джангар. Одному из циклов песен художник посвятил 12 эскизов, выполненных с помощью простого карандаша. А вот над этим полотном, где изображена Ага Шавдал, автор трудится более 6 лет. Сейчас картины Тимура украшают и стены галереи художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства.Из 26-ти лучших творений на выставке, выделяется вот эта - под названием «Сарай». Для 33-хлетнего художника – она самая дорогая, хотя создавалась всего 15 минут. Было это в поселке Южный Ики-Бурульского района. Сейчас там живет большая семья Цонхлаевых: супруга, сын и дочери-близнецы.Картины Тимура Цонхлаева наполнены эмоциями, кажется, что они способны передавать и запахи. Когда-то он увлекался поэзией. Поэтому, наверное, каждая работа так тонко и лирично передает мироощущение автора.



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