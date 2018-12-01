«Прерванный вальс» снова на калмыцкой сцене. Хореографическая постановка возвращается спустя несколько лет. Его представит ансамбль песни и танца «Тюльпан». Показ приурочен к 75-летию депортации.



Автор идеи и музыки - заслуженный деятель искусств Калмыкии Аркадий Манджиев, хореограф – заслуженная артистка республики Александра Манджиева.



Спектакль состоится 21 декабря, на площадке «Ойрат-арены». «Прерванный вальс» снова на калмыцкой сцене. Хореографическая постановка возвращается спустя несколько лет. Его представит ансамбль песни и танца «Тюльпан». Показ приурочен к 75-летию депортации.Автор идеи и музыки - заслуженный деятель искусств Калмыкии Аркадий Манджиев, хореограф – заслуженная артистка республики Александра Манджиева.Спектакль состоится 21 декабря, на площадке «Ойрат-арены».



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