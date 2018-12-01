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Сегодня, 11:56

В Национальном музее открылась международная выставка


В Национальном музее открылась международная выставкаВ эти минуты в Национальном музее имени Пальмова проходит торжественное открытие международной выставки «Национальное прикладное искусство – сокровище нации». Жители и гости степного края смогут познакомиться с коллекцией историко-краеведческого музея Атырауской области республики Казахстан.

Это традиционная одежда казахов, серебряные украшения, предметы быта, конское снаряжение, предметы из шерсти, неизменно присутствовавшие в домашнем обиходе и украшенные характерным национальным орнаментом, имевшие не только эстетическое, но и сакральное значение.

Участие в мероприятии принимают директор Атырауского историко-краеведческого музея Рашида Харипова, артисты Атырауского дома дружбы, а также представители Казахского культурного центра Калмыкии «Жерлестер».

Выставка стала значимым событием в культурной жизни региона. В рамках дружеского сотрудничества Калмыкии и Казахстана, будут проведены и другие мероприятия. Напомним, соглашение охватывает такие сферы как культура, экономика, сельское хозяйство, туризм.



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