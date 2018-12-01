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Сегодня, 12:20

Петр Надбитов отметил 80-летие


Петр Надбитов отметил 80-летиеПрофессиональный балетмейстер, с именем которого связано становление и расцвет калмыцкой хореографии, Петр Надбитов отметил 80-летие. Торжественные мероприятия включали и концерт прославленного коллектива "Ойраты", которым бессменно руководит юбиляр, и большой вечер-бенефис самого маэстро. Поздравляли его и коллеги, и ученики, и почитатели его таланта не только из Калмыкии, но и других регионов страны.

Заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии Калмыцкой АССР имени Городовикова, кавалер ордена Дружбы, Герой Калмыкии. Регалий, заслуг и наград это человека не перечесть. Более 60 лет он отдал любимому хореографическому искусству. В 1957 году Петр Надбитов был принят артистом балета в Калмыцкий государственный ансамбль Тюльпан. Это было началом триумфального восхождения начинающего балетмейстера на вершину танцевального олимпа.

Поздравить Петра Тимофеевича с круглой датой приехали со всех уголков страны. Здесь и его коллеги, артисты известных российских ансамблей. И, конечно, земляки ики-бурульцы, которые всегда с гордостью и глубоким уважением говорят о Надбитове.

Юбилейные мероприятия продолжались в течение нескольких дней. Это и мастер-классы от народного артиста России Валерия Нестерова, и сольные концерты творческих коллективов из Москвы и Ставрополя. Все они хорошо знают Петра Тимофеевича. И отзываются о нем, как о легенде хореографического искусства.

А большой юбилейный вечер стал, по признанию самого маэстро Надбитова, точкой отсчета новых творческих свершений.

Уникальное по своей красоте и изяществу действо, буквально захватывало дух. При помощи танца и песен артисты рассказали об основных жизненных этапах великого калмыцкого балетмейстера. Руководил происходящим на сцене в этот раз молодой талантливый режиссер национального театра Алексей Сарангов.

Громким событием в культурной жизни республики становились созданные Надбитовым такие самобытные спектакли, как Друг степей калмык, Великий Шелковый путь и другие. Большое внимание он уделяет сохранению и преемственности народных культурных традиций. С этой целью при Ойратах он создал детскую танцевальную студию и воспитал целую плеяду учеников, соратников и последователей.




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