«Магтал». Под таким названием совсем скоро широкой публике будет представлен новый музыкальный проект. Главной исполнительницей песни является лауреат и дипломант международных фестивалей и конкурсов Эрвена Оргаева.



Музыкальный клип построен на традициях и обычаях калмыков. В его съемках приняли ли участие представители спортивного сообщества республики. Об этом на брифинге с журналистами республиканских СМИ сообщила исполнительница. «Магтал». Под таким названием совсем скоро широкой публике будет представлен новый музыкальный проект. Главной исполнительницей песни является лауреат и дипломант международных фестивалей и конкурсов Эрвена Оргаева.Музыкальный клип построен на традициях и обычаях калмыков. В его съемках приняли ли участие представители спортивного сообщества республики. Об этом на брифинге с журналистами республиканских СМИ сообщила исполнительница.



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