«Мировое наследие буддизма». Так называется фотовыставка, которая открылась накануне в Национальном музее имени Пальмова. Эта экспозиция подготовлена культурным центром имени Джавахарлала Неру Посольства Индии в Москве в рамках Фестиваля Индии, который в этом году проходит в 22 городах России.



Всего представлено около 60 работ фотографа, кинорежиссера, искусствоведа Беной Бехл. Она рассказывает о памятниках и художественном наследии буддизма, начиная с древнейших времен. И приглашает зрителей в визуальное паломничество по странам мира и знакомит с жизнью Будды.



Снимки были сделаны в Индии, Шри-Ланке, Мьянме, Афганистане, Непале, Тибете. Среди них и изображение Центрального хурула.



Как было отмечено, фотоэкспозиция будет передана в дар Национальному музею. И продлится до конца декабря. «Мировое наследие буддизма». Так называется фотовыставка, которая открылась накануне в Национальном музее имени Пальмова. Эта экспозиция подготовлена культурным центром имени Джавахарлала Неру Посольства Индии в Москве в рамках Фестиваля Индии, который в этом году проходит в 22 городах России.Всего представлено около 60 работ фотографа, кинорежиссера, искусствоведа Беной Бехл. Она рассказывает о памятниках и художественном наследии буддизма, начиная с древнейших времен. И приглашает зрителей в визуальное паломничество по странам мира и знакомит с жизнью Будды.Снимки были сделаны в Индии, Шри-Ланке, Мьянме, Афганистане, Непале, Тибете. Среди них и изображение Центрального хурула.Как было отмечено, фотоэкспозиция будет передана в дар Национальному музею. И продлится до конца декабря.



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