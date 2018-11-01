В Элисте пройдет премьера хореографического спектакля «Прерванный вальс»

Премьеру хореографического спектакля, посвященного 75-ой годовщине депортации, увидят элистинские зрители. «Прерванный вальс» спустя пять лет, вновь представят артисты государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан». Состоится премьера 21 декабря в Ойрат-Арене.



В центре спектакля судьба двух влюбленных, на долю которых выпали суровые тяготы военного времени и репрессий. Но благодаря силе любви и жизненной стойкости герои проходят все испытания. Весь сюжет строится вокруг двух трагических дат: 22 июня 1941 года, когда в жизнь вчерашних школьников ворвалась война. И 28 декабря 43-го – день, разлучивший сотни тысяч человек с родным домом.



Задача артистов передать при помощи хореографии и пластики тяготы военного времени. Не обойдется в постановке и без юмора. Особенно порадуют зрителей и воспроизведенные на сцене калмыцкие свадебные традиции и национальный фольклор.



Продолжительность вокально-хореографической баллады более часа, на протяжении которого зрители смогут насладиться замечательной музыкой Аркадия Манджиева и конечно, игрой артистов. Многие из них впервые принимают участие в этой постановке.



Увидеть премьеру элистинцы и гости степной столицы смогут 21 декабря в Ойрат Арене. А приобретать билеты можно будет уже с этой пятницы.

Премьеру хореографического спектакля, посвященного 75-ой годовщине депортации, увидят элистинские зрители. «Прерванный вальс» спустя пять лет, вновь представят артисты государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан». Состоится премьера 21 декабря в Ойрат-Арене.В центре спектакля судьба двух влюбленных, на долю которых выпали суровые тяготы военного времени и репрессий. Но благодаря силе любви и жизненной стойкости герои проходят все испытания. Весь сюжет строится вокруг двух трагических дат: 22 июня 1941 года, когда в жизнь вчерашних школьников ворвалась война. И 28 декабря 43-го – день, разлучивший сотни тысяч человек с родным домом.Задача артистов передать при помощи хореографии и пластики тяготы военного времени. Не обойдется в постановке и без юмора. Особенно порадуют зрителей и воспроизведенные на сцене калмыцкие свадебные традиции и национальный фольклор.Продолжительность вокально-хореографической баллады более часа, на протяжении которого зрители смогут насладиться замечательной музыкой Аркадия Манджиева и конечно, игрой артистов. Многие из них впервые принимают участие в этой постановке.Увидеть премьеру элистинцы и гости степной столицы смогут 21 декабря в Ойрат Арене. А приобретать билеты можно будет уже с этой пятницы.



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