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Сегодня, 12:05

В Элисте пройдет премьера хореографического спектакля «Прерванный вальс»


В Элисте пройдет премьера хореографического спектакля «Прерванный вальс»Премьеру хореографического спектакля, посвященного 75-ой годовщине депортации, увидят элистинские зрители. «Прерванный вальс» спустя пять лет, вновь представят артисты государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан». Состоится премьера 21 декабря в Ойрат-Арене.

В центре спектакля судьба двух влюбленных, на долю которых выпали суровые тяготы военного времени и репрессий. Но благодаря силе любви и жизненной стойкости герои проходят все испытания. Весь сюжет строится вокруг двух трагических дат: 22 июня 1941 года, когда в жизнь вчерашних школьников ворвалась война. И 28 декабря 43-го – день, разлучивший сотни тысяч человек с родным домом.

Задача артистов передать при помощи хореографии и пластики тяготы военного времени. Не обойдется в постановке и без юмора. Особенно порадуют зрителей и воспроизведенные на сцене калмыцкие свадебные традиции и национальный фольклор.

Продолжительность вокально-хореографической баллады более часа, на протяжении которого зрители смогут насладиться замечательной музыкой Аркадия Манджиева и конечно, игрой артистов. Многие из них впервые принимают участие в этой постановке.

Увидеть премьеру элистинцы и гости степной столицы смогут 21 декабря в Ойрат Арене. А приобретать билеты можно будет уже с этой пятницы.




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