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Сегодня, 12:14

Пожилые граждане смогут бесплатно посещать театры и музеи


Пожилые граждане смогут бесплатно посещать театры и музеиПожилые граждане смогут бесплатно посещать театры и музеи. Соответствующие поправки в действующий закон «О культуре» были приняты депутатами Народного Хурала.

Как отмечено в документе, в целях расширения мер социальной поддержки в сфере культуры лицам, достигшим возраста не менее 60 лет для мужчин и не менее 55 лет для женщин, предлагается предоставить право на бесплатное посещение государственных музеев, выставок, театров один раз в два месяца в порядке, определенном Правительством республики. После вступления закона в силу кабинету министров предстоит определить, каким именно образом граждане смогут воспользоваться данной льготой.

Следует отметить, что Калмыкия стала, пожалуй, первым и единственным регионом, где введена такая мера социальной поддержки в отношении людей предпенсионного возраста. Тем самым исполнительная и законодательная власти степного региона решили начать претворять в жизнь рекомендации Президента России поддержать людей, которых затронет повышение пенсионного возраста после изменения пенсионного законодательства.



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