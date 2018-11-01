Пожилые граждане смогут бесплатно посещать театры и музеи. Соответствующие поправки в действующий закон «О культуре» были приняты депутатами Народного Хурала.



Как отмечено в документе, в целях расширения мер социальной поддержки в сфере культуры лицам, достигшим возраста не менее 60 лет для мужчин и не менее 55 лет для женщин, предлагается предоставить право на бесплатное посещение государственных музеев, выставок, театров один раз в два месяца в порядке, определенном Правительством республики. После вступления закона в силу кабинету министров предстоит определить, каким именно образом граждане смогут воспользоваться данной льготой.



Следует отметить, что Калмыкия стала, пожалуй, первым и единственным регионом, где введена такая мера социальной поддержки в отношении людей предпенсионного возраста. Тем самым исполнительная и законодательная власти степного региона решили начать претворять в жизнь рекомендации Президента России поддержать людей, которых затронет повышение пенсионного возраста после изменения пенсионного законодательства. Пожилые граждане смогут бесплатно посещать театры и музеи. Соответствующие поправки в действующий закон «О культуре» были приняты депутатами Народного Хурала.Как отмечено в документе, в целях расширения мер социальной поддержки в сфере культуры лицам, достигшим возраста не менее 60 лет для мужчин и не менее 55 лет для женщин, предлагается предоставить право на бесплатное посещение государственных музеев, выставок, театров один раз в два месяца в порядке, определенном Правительством республики. После вступления закона в силу кабинету министров предстоит определить, каким именно образом граждане смогут воспользоваться данной льготой.Следует отметить, что Калмыкия стала, пожалуй, первым и единственным регионом, где введена такая мера социальной поддержки в отношении людей предпенсионного возраста. Тем самым исполнительная и законодательная власти степного региона решили начать претворять в жизнь рекомендации Президента России поддержать людей, которых затронет повышение пенсионного возраста после изменения пенсионного законодательства.



Смотреть полный выпуск новостей



