Презентация антологии «Моя Россия. Моя Калмыкия» состоялась в Национальной библиотеке. Двухтомник издан по поручению министерства культуры и туризма региона при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Это сборник произведений поэтов советского и постсоветского периодов, в основном посвященных дружбе народов России, героическому прошлому степного края.



В списке авторов – и современные поэты. Около 150 экземпляров будут переданы в республиканские библиотеки. Презентация антологии «Моя Россия. Моя Калмыкия» состоялась в Национальной библиотеке. Двухтомник издан по поручению министерства культуры и туризма региона при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Это сборник произведений поэтов советского и постсоветского периодов, в основном посвященных дружбе народов России, героическому прошлому степного края.В списке авторов – и современные поэты. Около 150 экземпляров будут переданы в республиканские библиотеки.



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