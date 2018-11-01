Концерт дружбы состоялся! Детские ансамбли «Веснушки» и «Тюльпанчик» порадовали своих поклонников совместным выступлением. Зажигательный «Шарка-Барка», легендарный «Ишкимдык», несравненный «Чичердык» в исполнении юных артистов стали настоящим подарком.



В зале аншлаг - мамы, папы, бабушки, дедушки, друзья и одноклассники. Все пришли поддержать юных артистов, создать по-домашнему теплую атмосферу.



Открыл программу пролог, посвященный памяти создателя и бессменного руководителя «Тюльпанчика» Евгения Толкачева. На сцене около двухсот танцоров. Идея объединить концерты двух коллективов понравилась зрителям и поклонникам юных танцоров. Тем более дети успели подружиться.



Дружеские встречи на музыкальной основе развивают профессиональный кругозор, говорит, балетмейстер, художественный руководитель государственного ансамбля Тюльпан Валерий Эрдниев. Сегодня он в качестве дедушки поддерживает внука.



Праздничного задора добавили хореографические номера в исполнении самых юных участниц ансамбля Веснушки, вызвав восторг зрителей.



А это уже взрослое поколение Веснушек. Лиза Соловьева в коллективе со дня основания. И в дальнейшем, планирует развиваться в этом направлении и стать студенткой ГИТИСа.



Итак, с сегодняшнего дня началось сотрудничество двух детских, творческих коллективов. Теперь они будут регулярно радовать своих зрителей, и встречаться на одной сцене. К совместному концерту они готовились очень тщательно. В каждый номер вложена частица их души.



Педагоги вместе с детьми прошли нелегкий путь: ежедневные тренировки, подбор репертуара. Одна из новых постановок – Танец под названием Ангелы, в память о Евгении Толкачеве.



Поддержку оказала и исполнительница народных фольклорных песен Эрвена Оргаева. Она исполнила уже полюбившиеся песни и представила премьеру – Магтал. В завершении глава республики Алексей Орлов предложил присвоить государственному детскому ансамблю Тюльпанчик имя Евгения Толкачева.



Совместный концерт – это возможность не только продемонстрировать творческий потенциал коллективов, но и подвести итоги работы, наметить планы на будущее. Концерт дружбы состоялся! Детские ансамбли «Веснушки» и «Тюльпанчик» порадовали своих поклонников совместным выступлением. Зажигательный «Шарка-Барка», легендарный «Ишкимдык», несравненный «Чичердык» в исполнении юных артистов стали настоящим подарком.В зале аншлаг - мамы, папы, бабушки, дедушки, друзья и одноклассники. Все пришли поддержать юных артистов, создать по-домашнему теплую атмосферу.Открыл программу пролог, посвященный памяти создателя и бессменного руководителя «Тюльпанчика» Евгения Толкачева. На сцене около двухсот танцоров. Идея объединить концерты двух коллективов понравилась зрителям и поклонникам юных танцоров. Тем более дети успели подружиться.Дружеские встречи на музыкальной основе развивают профессиональный кругозор, говорит, балетмейстер, художественный руководитель государственного ансамбля Тюльпан Валерий Эрдниев. Сегодня он в качестве дедушки поддерживает внука.Праздничного задора добавили хореографические номера в исполнении самых юных участниц ансамбля Веснушки, вызвав восторг зрителей.А это уже взрослое поколение Веснушек. Лиза Соловьева в коллективе со дня основания. И в дальнейшем, планирует развиваться в этом направлении и стать студенткой ГИТИСа.Итак, с сегодняшнего дня началось сотрудничество двух детских, творческих коллективов. Теперь они будут регулярно радовать своих зрителей, и встречаться на одной сцене. К совместному концерту они готовились очень тщательно. В каждый номер вложена частица их души.Педагоги вместе с детьми прошли нелегкий путь: ежедневные тренировки, подбор репертуара. Одна из новых постановок – Танец под названием Ангелы, в память о Евгении Толкачеве.Поддержку оказала и исполнительница народных фольклорных песен Эрвена Оргаева. Она исполнила уже полюбившиеся песни и представила премьеру – Магтал. В завершении глава республики Алексей Орлов предложил присвоить государственному детскому ансамблю Тюльпанчик имя Евгения Толкачева.Совместный концерт – это возможность не только продемонстрировать творческий потенциал коллективов, но и подвести итоги работы, наметить планы на будущее.



Смотреть полный выпуск новостей



