В Национальном театре состоится премьера спектакля «Потерянное – рядом»

Уже завтра зрители Национального драматического театра имени Баатра Басангова увидят премьеру спектакля «Потерянное – рядом». Она о поиске смысла жизни и ответов на вопросы, которые задаёт себе практически каждый. Автор пьесы Народный артист Калмыкии Виктор Хаптаханов. Художественный руководитель постановки – заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев. Композитор – заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев. Одной из первых спектакль увидела моя коллега Елена Алексенко.



Оказаться в психиатрической клинике по собственной воле согласится далеко не каждый. Однако главный герой новой музыкальной постановки драматического театра – человек сильной воли, способный принимать важные решения и отвечать за свои поступки. В лечебницу его приводит поиск смысла жизни. Исполнитель роли Гога, так зовут главного героя, заслуженный артист республики Санджи Пурсяков.



Кроме сюжета пьесы народного артиста республики Виктора Хаптаханова необычно и её музыкальное решение. У каждого исполнителя своя вокальная партия. Музыка в спектакле – детище заслуженного деятеля искусств Калмыкии Аркадия Манджиева. Вместе с героями на подмостках сцены зрители встретятся сгероями и мелодиями из мировой классической литературы и музыки. В них скрыты и тайны мирозданья и ответы на многие вопросы.



Режиссером постановки выступила ведущая актриса национального драмтеатра Марина Кикеева. В этом качестве для нее это первая большая работа. Репетиции начались весною этого года.



Новая музыкальная постановка обещает стать ещё одним ярким и интересным подарком для поклонников Мельпомены. Уже завтра зрители Национального драматического театра имени Баатра Басангова увидят премьеру спектакля «Потерянное – рядом». Она о поиске смысла жизни и ответов на вопросы, которые задаёт себе практически каждый. Автор пьесы Народный артист Калмыкии Виктор Хаптаханов. Художественный руководитель постановки – заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев. Композитор – заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев. Одной из первых спектакль увидела моя коллега Елена Алексенко.Оказаться в психиатрической клинике по собственной воле согласится далеко не каждый. Однако главный герой новой музыкальной постановки драматического театра – человек сильной воли, способный принимать важные решения и отвечать за свои поступки. В лечебницу его приводит поиск смысла жизни. Исполнитель роли Гога, так зовут главного героя, заслуженный артист республики Санджи Пурсяков.Кроме сюжета пьесы народного артиста республики Виктора Хаптаханова необычно и её музыкальное решение. У каждого исполнителя своя вокальная партия. Музыка в спектакле – детище заслуженного деятеля искусств Калмыкии Аркадия Манджиева. Вместе с героями на подмостках сцены зрители встретятся сгероями и мелодиями из мировой классической литературы и музыки. В них скрыты и тайны мирозданья и ответы на многие вопросы.Режиссером постановки выступила ведущая актриса национального драмтеатра Марина Кикеева. В этом качестве для нее это первая большая работа. Репетиции начались весною этого года.Новая музыкальная постановка обещает стать ещё одним ярким и интересным подарком для поклонников Мельпомены.



Смотреть полный выпуск новостей



