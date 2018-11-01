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«Веснушки» и «Тюльпанчик» на одной сцене


«Веснушки» и «Тюльпанчик» на одной сцене«Веснушки» и «Тюльпанчик» на одной сцене. В Элисте состоится совместный концерт двух детских коллективов, широко известных как в России, так и за ее пределами. Зрителей ждет много сюрпризов. Перед ответственным мероприятием волнуются все: педагоги, родители, дети.

Перед ответственным концертом юные танцоры и музыканты оттачивают каждое движение. Как говорят педагоги, за время репетиции дети успели подружиться. На одной сцене сразу около двухсот танцоров. Самому маленькому почти три года. Кроме полюбившихся композиций в программе концерта и новые постановки, которые пока держатся в секрете.

Идея проведения большого совместного концерта принадлежит педагогу - репетитору Государственного детского ансамбля «Тюльпанчик» Дельгир Цереновой. Появилось огромное желание, говорит она, сделать этот концерт незабываемым, неповторимым, проникнуть в душу каждого зрителя, сидящего в зале.

Каждый танец - это отдельная история, удивительное разнообразие постановок и костюмов. Трогательная и веселая. А начнется концерт с пролога, посвященного памяти создателя и бессменного руководителя «Тюльпанчика» в течение 25-ти лет Евгения Толкачева. Детям из Калмыкии, по-настоящему увлеченным танцами, рукоплескал Париж, Рим, Багдад. География гастролей ансамбля, действительно, обширна. Недавно коллектив вернулся из Финляндии, где принял участие в международном фестивале.

«Тюльпанчик» – это семь поколений выпускников. Тамара Адгишева 10 лет танцевала в ансамбле. Теперь уже привела дочь Викторию, которая готовится впервые выйти на сцену. Главными ее болельщиками в этот день, конечно, будут родители, которые так волнуются перед большим концертом.

Детский образовательно-художественный ансамбль « Веснушки» после концерта отправится на фестиваль в Дагомыс. А у Тюльпанчика в будущем году намечены гастроли в Австралии. Каждая поездка талантливых ребят – это прекрасная возможность познакомить людей разных национальностей с уникальной культурой калмыков. Зажигательный «Шарка-Барка», легендарный «Ишкимдык», несравненный «Чичердык» в исполнении юных артистов стали настоящим открытием для искушенного западного зрителя. Поэтому их с удовольствием приветствуют на всех концертных площадках мира.



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